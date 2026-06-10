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Morto d'infarto il prof autore del post choc contro la figlia di Meloni

Morto d'infarto il prof autore del post choc contro la figlia di Meloni

Stefano Addeo, 66 anni, era ricoverato da qualche settimana dopo aver tentato il suicidio

(2 minuti di lettura)
A cura di AdnKronos

È morto in ospedale a Napoli, per arresto cardiaco, Stefano Addeo, il 66enne professore di tedesco di un istituto scolastico nel Napoletano che lo scorso anno aveva pubblicato un post sui social in cui si augurava che la figlia della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, subisse lo stesso trattamento riservato alla 14enne di Afragola Martina Carbonaro, vittima di un femminicidio, per poi scusarsi pubblicamente.

L'uomo era ricoverato da qualche settimana all'ospedale del Mare di Napoli dopo aver tentato il suicidio, lanciandosi da una finestra, da un'altezza di circa due metri. Addeo, una volta soccorso, è stato condotto in ospedale in gravi condizioni. Poi il peggioramento che ha portato al decesso. La salma è stata restituita ai familiari.

 

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