Al Festival delle Ville Vesuviane "Una famiglia particolare", opera che racconta Peppino De Filippo

A Palazzo Bisignano, nel cuore di Barra, il nuovo spettacolo di Luigi Russo restituisce al pubblico il volto più intimo di Peppino De Filippo. Un'opera intensa, poetica e profondamente umana che sceglie di raccontare non il monumento del teatro italiano, ma l'uomo, il figlio, il poeta. Ci sono artisti che il tempo trasforma in mito. Ma il mito, talvolta, finisce per allontanarli dalla loro dimensione più autentica, quella fatta di fragilità, ricordi e contraddizioni. È accaduto anche a Peppino De Filippo, gigante del teatro italiano, la cui immensa carriera, l'irresistibile comicità e il peso di un cognome entrato nella storia dello spettacolo hanno spesso oscurato la complessità dell'uomo. È da questa consapevolezza che nasce "Una famiglia particolare", il nuovo lavoro di Luigi Russo, andato in scena in prima nazionale a Palazzo Bisignano, a Barra, nell'ambito del Festival delle Ville Vesuviane. Uno degli appuntamenti culturalmente più significativi dell'intera rassegna, che conferma ancora una volta la vocazione della kermesse a promuovere produzioni originali capaci di coniugare memoria, ricerca e innovazione teatrale.

Più che uno spettacolo biografico, è un viaggio nella memoria. Luigi Russo, autore della drammaturgia e regista, rifugge ogni tentazione celebrativa: non costruisce un santino, non indulge nella nostalgia, non rincorre la somiglianza fisica o l'imitazione del grande attore. Compie un'operazione ben più coraggiosa: ascolta. Ascolta le parole che Peppino De Filippo ha consegnato alla sua autobiografia, “Una famiglia difficile”, e le trasforma in materia scenica viva, restituendo al pubblico una voce sorprendentemente attuale. Il risultato è un teatro che rinuncia all'imitazione per inseguire la verità emotiva. Sul palcoscenico, interpretati con intensa sensibilità da Domenico Pinelli, Mariachiara Augenti e dallo stesso Luigi Russo, non esistono personaggi rigidamente definiti.

Emergono piuttosto frammenti di memoria, immagini che affiorano e si rincorrono: Peppino uomo, attore, figlio, poeta. Identità che si intrecciano fino a comporre un mosaico emotivo nel quale il pubblico non è semplice spettatore, ma viene invitato ad abitare il ricordo. È proprio qui che risiede la forza più autentica dello spettacolo. La scena diventa un luogo sospeso in cui il tempo perde la propria linearità e passato e presente convivono come accade nella memoria. Bastano pochi elementi essenziali, sedie, leggii, un baule, una valigia per evocare un'intera esistenza trascorsa tra camerini, tournée, palcoscenici e attese.

Oggetti semplici che diventano custodi di assenze, simboli di una vita vissuta interamente dentro e fuori il teatro. Ad attraversare il racconto sono anche le poesie di Peppino, che aprono improvvise fenditure emotive, e le sue canzoni, che riaffiorano con la naturalezza dei ricordi più profondi. A sostenerne il respiro intervengono le musiche originali del maestro Sergio Colicchio, capaci di accompagnare la parola con misura e delicatezza, senza mai sovrastarla. Ne nasce un equilibrio raro tra drammaturgia, interpretazione e musica, dove ogni linguaggio contribuisce a costruire un'unica emozione.

In questo spettacolo Peppino De Filippo smette di essere semplicemente il volto più noto della commedia italiana e torna a essere un uomo che attraversa il Novecento con le sue inquietudini, le sue ferite e la straordinaria capacità di trasformare l'esperienza personale in linguaggio universale. È il ritratto di un artista che non ha mai separato il teatro dalla vita. Di un uomo che ha saputo trasformare il dolore familiare in poesia scenica, raccontando l'umanità con infinita tenerezza. Questo il merito più grande di “Una famiglia particolare” ovvero ricordarci che dietro ogni leggenda esiste sempre una persona e che il teatro, quando riesce ad ascoltare prima ancora che raccontare, diventa il luogo privilegiato in cui quella verità continua a vivere.