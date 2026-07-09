Malore alla Stazione Centrale di Napoli: salvato da Esercito e Polizia con il defibrillatore

A cura della Redazione

Momenti di grande apprensione nella mattinata del 1° luglio alla Stazione Centrale di Napoli, dove un cittadino straniero è stato colto da un improvviso malore nei pressi dell'ingresso della Circumvesuviana. Decisivo il rapido intervento dei militari dell'Esercito Italiano e degli agenti della Polizia Ferroviaria, che sono riusciti a salvargli la vita.

L'allarme è scattato dopo la segnalazione di alcuni passanti, che hanno notato l'uomo accasciarsi al suolo privo di sensi. Sul posto sono intervenuti immediatamente i militari del Raggruppamento Campania, impegnati nell'operazione "Stazioni Sicure", insieme al personale della Polfer.

Accertata la gravità della situazione e il sospetto di un arresto cardiaco, i militari dell'Esercito, formati nelle tecniche di primo soccorso, hanno avviato senza perdere tempo le manovre di rianimazione cardiopolmonare.

Nel frattempo, il Centro Operativo della Polizia Ferroviaria per la Campania ha allertato il 118. In attesa dell'arrivo dei sanitari, gli agenti hanno proseguito le operazioni di soccorso utilizzando anche il defibrillatore semiautomatico in dotazione alla stazione.

Grazie alla perfetta collaborazione tra Esercito e Polizia di Stato, l'uomo è stato stabilizzato e successivamente affidato al personale del 118, che lo ha trasportato in codice rosso in un ospedale cittadino.

Durante le operazioni, gli operatori hanno anche assistito i familiari della vittima e creato un cordone di sicurezza per consentire ai sanitari di lavorare senza ostacoli.

L'uomo è tuttora ricoverato, ma non è più in pericolo di vita.

L'episodio conferma l'importanza della presenza delle forze dell'ordine nelle principali stazioni ferroviarie e dimostra quanto la formazione nelle tecniche di primo soccorso possa risultare determinante per salvare una vita in situazioni di emergenza.