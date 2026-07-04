Napoli, sparatoria a Porta Capuana: ucciso un uomo di 33 anni

A cura della Redazione

Un uomo di 33 anni è morto nella notte dopo essere stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco nella zona di Porta Capuana, a Napoli.

L'allarme è scattato intorno all'una, quando gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti in piazza Sant'Anna a Capuana, dove era stata segnalata la presenza di una persona gravemente ferita.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il 33enne sarebbe stato colpito mentre viaggiava a bordo di uno scooter. Soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale Vecchio Pellegrini, l'uomo è deceduto durante il tragitto a causa delle gravi ferite riportate.

La dinamica dell'accaduto è ancora in fase di accertamento. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze della sparatoria, individuare il responsabile e ricostruire l'esatta sequenza dei fatti.