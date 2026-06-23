Napoli, tragedia a Miano: 21enne ucciso da un colpo di pistola sotto casa, indagini in corso

Tragedia nella notte nel quartiere Miano, a Napoli, dove un giovane di 21 anni, Lorenzo Spasiano, è stato ucciso da un colpo d'arma da fuoco.
L'episodio si è verificato sotto l'abitazione della vittima, in via Caprera 14. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato raggiunto da un proiettile al torace esploso da uno sconosciuto a distanza ravvicinata.
Immediatamente soccorso e trasportato all'ospedale Cardarelli, il 21enne è deceduto poco dopo il ricovero a causa delle gravi ferite riportate.
Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri del Nucleo Operativo Stella, impegnati nella raccolta di elementi utili a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e a individuare il responsabile.