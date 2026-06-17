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Droga nascosta in un fusto sotterrato: scoperta la rete dello spaccio tra Marano e Quarto

Droga nascosta in un fusto sotterrato: scoperta la rete dello spaccio tra Marano e Quarto

Dal ritrovamento di cocaina, crack, hashish e marijuana in un'area boschiva sono partite le indagini che hanno portato a diversi arresti. Nel mirino dei militari il traffico di droga nell'area flegrea e il possibile ruolo della criminalità organizzata.

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Il traffico di droga nella zona flegrea e soprattutto a Quarto è finito nel mirino dei carabinieri della compagnia di Pozzuoli e della locale Tenenza. Da mesi le indagini dei militari si stanno sviluppando. La ragnatela investigativa inizia lo scorso 25 marzo e parte da Marano di Napoli.

Nella cittadina a Nord di Napoli il rinvenimento di tanta droga che conferma le ipotesi info-investigative dei carabinieri. Nell’area boschiva nei pressi di via Casalanno i carabinieri hanno cercato e trovato un fusto interrato. Nel barile in plastica ermeticamente chiuso un chilo di marijuana, 1 chilo di cocaina e 59 grammi di crack. Nel fusto anche quasi 4 chili di hashish suddivisa in panetti con sopra l’immagine di un cavallo che ricorda la storica passione maranese per i purosangue ma anche come a voler dare allo stupefacente una sorta di marchio di fabbrica.

Dal rinvenimento “Made in Marano” i carabinieri della Tenenza di Quarto hanno raccolto diversi arresti. L’ultimo è di due giorni fa con un 47enne pusher in manette. Altro pusher arrestato tempo fa è invece  un 32enne trovato con più di mezzo chilo di marijuana.

Sono decine però, specie nei weekend, i giovanissimi segnalati alla Prefettura perché trovati in possesso di droga. Un dato che evidenzia come la lotta al traffico di droga debba continuare e che il fenomeno non si arresta facilmente.

I controlli e le indagini continuano con i Carabinieri consapevoli del fatto che dietro a pusher incensurati piuttosto che a persone con piccoli precedenti che vogliono sbarcare il lunario si cela in realtà la lunga mano della criminalità organizzata.

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