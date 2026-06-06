Napoli, gira in mimetica armato tra i passanti: denunciato un 47enne

A cura della Redazione

Momenti di tensione nella zona di Porta Nolana, a pochi passi da piazza Garibaldi, dove un uomo che indossava una tuta mimetica e portava una pistola in fondina ha seminato preoccupazione tra residenti e passanti.

L'allarme è scattato dopo alcune segnalazioni giunte al numero di emergenza 112. Diversi cittadini hanno riferito della presenza di un uomo che, armato, stava minacciando alcune persone in strada.

I carabinieri della Compagnia Napoli Stella, impegnati proprio in quei momenti in un servizio straordinario di controllo del territorio, sono intervenuti rapidamente individuando e bloccando il sospettato.

L'uomo, un 47enne napoletano, è stato sottoposto a perquisizione. La pistola che portava con sé si è rivelata essere un'arma giocattolo. I militari hanno quindi deciso di estendere i controlli alla sua abitazione, situata poco distante dal luogo dell'intervento.

Durante la perquisizione domiciliare i carabinieri hanno rinvenuto un vero e proprio arsenale di repliche di armi che, a una prima vista, avrebbero potuto essere facilmente scambiate per reali. In particolare sono stati sequestrati un lanciagranate, un machete, una bomba a mano, cinque fucili e diciannove pistole, tutti oggetti privi di capacità offensiva ma potenzialmente idonei a generare allarme sociale.

L'intero materiale è stato sequestrato. Il 47enne è stato denunciato all'autorità giudiziaria e segnalato ai servizi sociali.

L'operazione rientra nell'ambito di una più ampia attività di controllo svolta dai carabinieri tra piazza Garibaldi e le aree limitrofe. Nel corso dei servizi sono state identificate 188 persone, di cui 69 già note alle forze dell'ordine, e controllati 91 veicoli.

Elevate inoltre sanzioni nei confronti di 22 automobilisti per violazioni al Codice della strada. Tre giovani sono stati infine segnalati alla Prefettura dopo essere stati trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti per uso personale.