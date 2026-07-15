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I Fratelli De Filippo, al Mercadante racconto poetico di una dinastia che ha cambiato il teatro italiano

I Fratelli De Filippo, al Mercadante racconto poetico di una dinastia che ha cambiato il teatro italiano

Spettacolo intenso, elegante ed emozionante con Sergio Rubini che firma anche la regia

(3 minuti di lettura)
A cura di Bernardo Esposito

“I Fratelli De Filippo”, andato in scena nei giorni scorsi al Teatro Mercadante di Napoli nell'ambito del Campania Teatro Festival, è un'opera intensa, elegante e profondamente emozionante che rende omaggio a tre giganti del Novecento, Eduardo, Peppino e Titina De Filippo, pilastri assoluti del teatro italiano. Tratto dal volume “Vita di Eduardo” di Maurizio Giammusso, lo spettacolo, firmato da Carla Cavalluzzi, Angelo Pasquini e Sergio Rubini, trova proprio nella regia e nell'interpretazione dello stesso Sergio Rubini il suo punto di forza. L'attore e regista costruisce una narrazione raffinata, capace di intrecciare la vicenda umana con quella artistica, mostrando il peso degli affetti, delle ferite e dei sacrifici che hanno accompagnato la nascita di una delle famiglie più straordinarie della nostra cultura.

Il palcoscenico diventa così una casa della memoria. Le luci, i silenzi, gli sguardi e le parole ricompongono il mosaico di un'esistenza vissuta tra il desiderio di affermarsi e la fatica di convivere con un cognome destinato a entrare nella leggenda. Accanto a Sergio Rubini, un cast di assoluto valore dà corpo e anima ai protagonisti di questa straordinaria avventura teatrale. Susy Del Giudice, intensa e misurata, restituisce tutta la complessità di una figura materna sospesa tra amore e sacrificio, mentre Marianna Fontana, insieme agli altri interpreti, contribuisce a costruire un affresco corale di grande forza emotiva. La scenografia, essenziale ma evocativa, lascia spazio alle emozioni. È la parola a dominare la scena, quella parola che Eduardo ha trasformato in poesia civile e che continua ancora oggi a parlare al cuore degli spettatori.

Napoli, del resto, non è soltanto lo sfondo della vicenda: è un personaggio vivo, pulsante. È la città che ha visto nascere quei tre fratelli destinati a cambiare il linguaggio del teatro, facendo della scena uno specchio fedele dell'animo umano. Rivedere la loro storia rappresentata proprio al Mercadante assume così un significato ancora più profondo: è un ritorno a casa, un abbraccio ideale tra la città e i suoi figli più illustri. “I Fratelli De Filippo” non indulge mai nella semplice celebrazione nostalgica. Racconta uomini prima ancora che miti, mettendo in luce fragilità, incomprensioni, rivalità e straordinari slanci creativi. È proprio questa umanità a rendere lo spettacolo autentico e coinvolgente, capace di emozionare tanto chi conosce a memoria l'opera dei De Filippo quanto le nuove generazioni che si avvicinano per la prima volta al loro universo.

Al termine della rappresentazione resta negli occhi e nel cuore la consapevolezza che il teatro, quando è autentico, sa vincere il tempo e che Eduardo, Peppino e Titina continuano a vivere ogni volta che un sipario si apre e una storia prende vita. Al Mercadante, per una sera, non è andata in scena soltanto una rappresentazione: è stato celebrato il valore della memoria, della famiglia, dell'arte e di quel patrimonio culturale che i De Filippo hanno consegnato per sempre all'Italia. Un tributo intenso accolto dal pubblico con lunghi e calorosi applausi, degni di uno spettacolo destinato a lasciare un segno profondo.

 

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