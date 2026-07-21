Agguato nella notte a Barra, 34enne ferito a colpi di pistola davanti casa

A cura della Redazione

Agguato nella notte nel quartiere Barra, alla periferia orientale di Napoli. Un uomo di 34 anni, già noto alle forze dell'ordine, è rimasto ferito dopo essere stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco mentre si trovava all'esterno della propria abitazione.

L'episodio si è verificato intorno alle 00.30 in via Suor Maria della Passione Beata. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il 34enne sarebbe stato avvicinato da alcune persone a bordo di un'auto che hanno aperto il fuoco per poi allontanarsi.

Ferito da quattro proiettili, tre alla coscia sinistra e uno alla coscia destra, l'uomo ha raggiunto poco dopo il pronto soccorso dell'Ospedale del Mare, dove è stato soccorso. Le sue condizioni non destano preoccupazione e non è in pericolo di vita.

Sul luogo dell'agguato sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Napoli, che hanno effettuato i rilievi. All'altezza del civico 129 di via Suor Maria della Passione Beata i militari hanno rinvenuto due bossoli e diverse tracce di sangue, elementi ora al vaglio degli investigatori.

Le indagini sono in corso per ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto e risalire agli autori dell'agguato, al momento fuggiti e ancora ignoti.