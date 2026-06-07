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Napoli, tenta di sfuggire ai rapinatori e si schianta con l'auto: paura per un 17enne

Napoli, tenta di sfuggire ai rapinatori e si schianta con l'auto: paura per un 17enne

Colpi di pistola durante la fuga in via Cavalleggeri d'Aosta. Il giovane è rimasto illeso

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Momenti di paura questa mattina in via Cavalleggeri d’Aosta, a Napoli, dove un ragazzo di 17 anni sarebbe stato vittima di un tentativo di rapina mentre era alla guida della propria auto.

Secondo una prima ricostruzione, alcuni malviventi a bordo di un suv avrebbero avvicinato il minorenne con l'intenzione di rapinarlo. Nel tentativo di sottrarsi all'azione criminale, il giovane avrebbe effettuato una manovra improvvisa, perdendo il controllo del veicolo e andando a urtare alcune auto parcheggiate lungo la strada.

Fortunatamente il 17enne è rimasto illeso e non ha riportato conseguenze nell'impatto.

La situazione sarebbe però degenerata pochi istanti dopo. I rapinatori, infatti, avrebbero esploso alcuni colpi d'arma da fuoco prima di allontanarsi. Non risultano persone ferite e, secondo quanto emerso dai primi accertamenti, non sarebbero stati riscontrati danni riconducibili agli spari.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli, che hanno effettuato i primi rilievi e raccolto le testimonianze utili alle indagini.

L'attività investigativa è ora affidata ai militari della Compagnia di Bagnoli, impegnati a ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e a identificare i responsabili del tentativo di rapina.

 

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