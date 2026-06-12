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Napoli, blitz nel centro di accoglienza: 20 occupanti abusivi, 450 pneumatici sequestrati e un arresto

Napoli, blitz nel centro di accoglienza: 20 occupanti abusivi, 450 pneumatici sequestrati e un arresto

Identificate 48 persone, rimossi 11 quintali di rifiuti e sequestrati 20 veicoli abbandonati

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Prima accoglienza con progetti d’integrazione per le persone rom e sinti della città. E’ quello che si legge del Centro “Grazia Deledda” in via Cassiodoro, struttura ispezionata dai Carabinieri della Compagnia di Bagnoli.

Con loro anche agenti della polizia locale, dei servizi sociali della nona Municipalità, tecnici Enel e personale dell’ASIA.

Delle 48 persone identificate, 20 occupavano abusivamente le abitazioni del centro.

Una struttura trasformata in discarica, il bilancio dei sequestri parla chiaro: 11 quintali di rifiuti rimossi, 450 pneumatici stoccati in uno dei fabbricati. E ancora 20 veicoli abbandonati o privi di assicurazione.

A chiudere il controllo l’arresto di un uomo sul cui capo pendeva un ordine di carcerazione per furto

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