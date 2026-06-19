Napoli, Vomero: la collina si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto

La collina del Vomero si prepara a vivere un fine settimana straordinario, dove arte, musica, spettacolo e divulgazione scientifica si incontrano in alcuni dei luoghi più suggestivi della città. Castel Sant’Elmo, la Certosa di San Martino e la Villa Floridiana diventano, da stasera fino a domenica, il cuore pulsante di “Le Voci di Sopra: Suoni e Visioni dei Musei del Vomero”, una rassegna capace di intrecciare emozioni, cultura e intrattenimento in un viaggio che guarda al presente senza dimenticare le radici della tradizione.

Ad inaugurare il programma sarà stasera, nella spettacolare cornice di Castel Sant’Elmo, “Aura Fest – Figlie delle Stelle”, progetto dedicato alle nuove voci femminili della musica italiana. Un appuntamento che promette di raccontare il mondo contemporaneo attraverso sensibilità, fragilità, sogni e ricerca di identità.

Madrina dell’evento sarà l’attrice Cristina Donadio, che accompagnerà il pubblico con un intenso reading tratto da un testo di Viola Ardone. Sul palco salirà Lil Jolie, artista ormai affermata dopo le esperienze a Sanremo Giovani e ad “Amici”. La sua musica, sospesa tra sonorità urban e indie, racconta il percorso di crescita di una generazione che fa della vulnerabilità una forza e della consapevolezza una conquista. Accanto a lei, Anna and Vulkan, tra le realtà più originali della scena musicale napoletana contemporanea. Cantautrice, polistrumentista e produttrice, Anna Scassillo porta in scena un universo sonoro che mescola funk partenopeo, psychedelic pop, nu-disco e tradizione d’autore, confermando una cifra artistica personale e in continua evoluzione.

Poi sabato c’è il debutto di “King of Comedy”, rassegna che porta a Castel Sant’Elmo il meglio della nuova stand-up comedy italiana. A guidare il pubblico in questa serata all’insegna dell’ironia sarà Vincenzo Comunale, uno dei volti più apprezzati della comicità contemporanea, accompagnato dagli artisti di Allert Comedy, collettivo napoletano che negli ultimi anni ha saputo rinnovare il linguaggio della comicità partenopea con uno sguardo moderno e pungente.

In occasione della Festa della Musica, il Vomero si trasformerà in un grande laboratorio sonoro diffuso. La Certosa di San Martino domenica ospiterà una serie di concerti che vedranno protagonisti il Marco Gaudino Trio, lo Jass Duo e il Riccardo Mauriello Trio, offrendo al pubblico un percorso musicale raffinato e coinvolgente.

Castel Sant’Elmo sempre domenica accoglierà anche lo Spam Jazz Ensemble, progetto coordinato dal maestro Giulio Martino che riunisce alcuni dei migliori giovani talenti del Conservatorio San Pietro a Majella, testimonianza concreta della vitalità e della qualità della formazione musicale napoletana.

La Villa Floridiana alle 11.00 di domenica renderà invece omaggio alla grande tradizione musicale partenopea con il concerto “Passa ammore, ride e va…”, dedicato alle poesie e alle canzoni di Ernesto Murolo ed Ernesto Tagliaferri. Un viaggio nella memoria collettiva affidato alle voci di un coro di ventidue elementi, capace di riportare in vita melodie che continuano ad emozionare generazioni diverse.

Musica, parole, comicità, tradizione e conoscenza si fondono così in un unico grande racconto. Il Vomero diventa molto più di un quartiere: si trasforma in un laboratorio di emozioni, un luogo dove cultura e meraviglia dialogano con il panorama di Napoli, regalando ai cittadini e ai visitatori un’esperienza capace di lasciare il segno.