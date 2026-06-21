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Napoli, rapina a pochi passi da corso Garibaldi: 53enne accoltellato a una spalla

Napoli, rapina a pochi passi da corso Garibaldi: 53enne accoltellato a una spalla

La vittima è stata portata in ambulanza al Pellegrini, non in pericolo di vita

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Questa notte un algerino di 53 anni è stato colpito alla spalla destra con un’arma da taglio. Sarebbe accaduto in via Conforti, a pochi passi da piazza Garibaldi. La vittima è stata portata in ambulanza al Pellegrini, non in pericolo di vita.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della PMZ Stella, il 53enne sarebbe stato ferito durante una rapina, dopo essersi rifiutato di consegnare il borsello, poi portato via.

I malviventi, un gruppo di giovani, sarebbero poi fuggiti. Sono in corso indagini per chiarire dinamica e identificare i responsabili.

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