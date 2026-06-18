Napoli, restituiti centinaia di beni archivistici e bibliografici: maxi operazione dei Carabinieri TPC

A cura della Redazione

La mattinata del 18 giugno 2026, a Napoli, nella sede della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Campania, si è svolta una cerimonia dedicata alla restituzione di centinaia di beni archivistici e bibliografici risalenti ai secoli XVIII–XX.

Si tratta di un patrimonio documentario particolarmente eterogeneo, composto da libri antichi, registri e testi storici contenenti atti civili, giudiziari e religiosi. Materiali che, dopo un complesso lavoro investigativo, sono stati recuperati dal Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Napoli, in collaborazione con la Soprintendenza, e ora destinati a tornare ai legittimi enti di appartenenza.

L’indagine: dal catalogo d’asta online al sequestro della collezione privata

L’inchiesta ha avuto origine dal monitoraggio di un catalogo pubblicato online da una casa d’aste toscana, che aveva ricevuto il mandato di vendere centinaia di documenti archivistici riconducibili a enti pubblici.

Da quel primo riscontro è partita un’attività investigativa più ampia, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, che ha coinvolto i Carabinieri del Reparto Speciale.

Le successive perquisizioni presso abitazioni private hanno portato al rinvenimento e al sequestro di un’intera collezione di beni archivistici e bibliografici, ereditata da un collezionista deceduto. Gli accertamenti tecnici hanno chiarito che quei documenti erano confluiti senza alcun titolo nella disponibilità privata, pur appartenendo originariamente a istituzioni civili ed ecclesiastiche.

Gli enti coinvolti: un patrimonio diffuso tra istituzioni civili e religiose

Il lavoro di ricostruzione della provenienza ha permesso di individuare numerosi enti pubblici e religiosi come legittimi destinatari della restituzione.

Tra questi figurano realtà istituzionali di primo piano come la Archivio di Stato di Napoli, l’Archivio di Stato di Caserta e l’Archivio di Stato di Salerno, insieme alla Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III e al Museo e Real Bosco di Capodimonte.

Accanto a queste istituzioni culturali, il materiale sarà restituito anche a enti religiosi come la Pio Monte della Misericordia, a diverse diocesi campane e a numerosi comuni del territorio, tra cui Napoli, Caserta, Torre Annunziata e altri centri della regione.

Il significato dell’operazione: restituire la memoria ai territori

Oltre al valore giudiziario e investigativo, l’intervento assume una forte rilevanza culturale. Il ritorno dei documenti agli istituti di origine consente infatti di ricomporre una parte importante della memoria storica locale, spesso dispersa nel tempo attraverso passaggi non autorizzati o collezionismi privati.

La disponibilità dei materiali negli archivi e nelle biblioteche pubbliche permetterà non solo la conservazione, ma anche la consultazione da parte di studiosi, ricercatori e cittadini, rafforzando così il legame tra comunità e patrimonio documentario.

Il ruolo dei Carabinieri TPC nella tutela del patrimonio culturale

L’operazione conferma il ruolo centrale del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, da anni impegnato nella prevenzione e nel contrasto del traffico illecito di beni culturali.

Attraverso attività investigative specialistiche e una rete di collaborazione con soprintendenze, archivi e magistratura, è stato possibile non solo recuperare i beni, ma anche ricostruirne la provenienza e restituirli alla loro funzione originaria.