Napoli, blitz alle Torri Aragonesi di via Marina: rimossi 4 quintali di rifiuti

A cura della Redazione

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di degrado urbano e abbandono nelle aree di via Marina, con particolare attenzione alla zona adiacente alle Torri Aragonesi.

Controlli straordinari nell’area di via Marina

Nella mattinata di oggi, gli agenti dei Commissariati Vicaria-Mercato, Vasto-Arenaccia, Poggioreale e Secondigliano, insieme ai militari dell’Arma dei Carabinieri e agli operatori della Guardia di Finanza, hanno effettuato un’importante operazione di controllo del territorio.

L’attività è stata svolta con il supporto della Polizia Metropolitana, della Polizia Locale di Napoli, di Napoli Servizi, ASIA, ASL Napoli 1 Centro e dei servizi comunali di Igiene Ambientale e Welfare.

L’intervento ha interessato l’area antistante le Torri Aragonesi di via Marina, dove alcuni gruppi di cittadini stranieri avevano realizzato ricoveri di fortuna. La situazione aveva determinato un significativo accumulo di rifiuti e masserizie, con conseguenti criticità sotto il profilo della sicurezza e del decoro urbano.

Durante le operazioni, gli operatori hanno provveduto alla rimozione di circa 4 quintali di materiali e rifiuti, restituendo l’area alla piena fruibilità pubblica e scongiurando potenziali rischi per la sicurezza dei cittadini.

Nel corso dei controlli, nei confronti di un cittadino extracomunitario è stato disposto l’accompagnamento presso un Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR), nell’ambito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di immigrazione.

La Questura di Napoli ha fatto sapere che la zona continuerà a essere monitorata dal personale operante per garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza, igiene e decoro urbano raggiunte grazie all’intervento odierno.

L’operazione rientra nel più ampio piano di controlli predisposto dalle forze dell’ordine per contrastare fenomeni di abusivismo, degrado e occupazione impropria degli spazi pubblici in diverse aree della città.