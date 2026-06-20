Lunedì 22 giugno, alle ore 10.30, presso la Caserma “Nino Bixio” del IV Reparto Mobile di Napoli, in via Monte di Dio 31, alla presenza del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, in occasione dell’ottantesimo anniversario della fondazione del IV Reparto Mobile di Napoli, si terrà la cerimonia di intitolazione della Sala Benessere alla memoria del Vice Questore della Polizia di Stato dr. Ciro Lomaistro, scomparso a seguito di un tragico incidente stradale verificatosi il 28 dicembre 2019 a Pozzuoli.
L’intitolazione della Sala Benessere intende rendere omaggio alla memoria di un funzionario che ha dedicato la propria vita professionale al servizio della collettività e dell’Istituzione.