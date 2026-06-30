Marina Militare Nastro Rosa Tour, Napoli ospita la sesta tappa del Giro d'Italia a Vela

A cura della Redazione

Napoli si prepara a diventare il cuore della vela italiana con la sesta tappa del Marina Militare Nastro Rosa Tour, il Giro d'Italia a Vela che farà tappa nel capoluogo campano dal 30 giugno al 4 luglio. Una manifestazione che unisce sport, promozione del territorio, inclusione e formazione delle nuove generazioni, coinvolgendo dieci team internazionali impegnati nelle nove tappe del tour.

L'edizione 2026 è accompagnata dal tema "Giovani, Mare e Futuro – Valore Paese Italia", filo conduttore di un percorso che punta a valorizzare il patrimonio marittimo italiano attraverso lo sport e iniziative dedicate ai giovani.

Uno dei momenti più significativi della tappa napoletana sarà dedicato all'inclusione. Venerdì 3 luglio il Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa (GSPD) sarà protagonista di una traversata simbolica dalla Rotonda Diaz al Reale Yacht Club Canottieri Savoia, un evento che intende promuovere i valori dello sport accessibile e della partecipazione.

Sempre il 3 luglio, alle 20, il Villaggio della Vela, allestito in piazza Municipio, ospiterà la cerimonia di premiazione dei team vincitori della tappa. Alla manifestazione è attesa la partecipazione del sottosegretario di Stato alla Difesa Isabella Rauti, che ha delega anche alle attività sportive e alle politiche per la disabilità.

Dal 30 giugno al 3 luglio il Villaggio della Vela sarà aperto al pubblico con un ricco calendario di appuntamenti gratuiti. In programma workshop dedicati ai più giovani, incontri e presentazioni, mentre ai bambini saranno riservati momenti di intrattenimento con le Favole di Esopo in musica, raccontate da Veronica Maya.

Particolare attenzione sarà rivolta alle nuove generazioni con il Progetto Giovani, protagonista della giornata del 1° luglio, pensato per avvicinare ragazzi e ragazze al mondo della vela e della cultura del mare attraverso attività formative e laboratori.

Al termine della sosta nel Golfo di Napoli, le imbarcazioni lasceranno il porto la mattina del 4 luglio per dirigersi verso Portoferraio, sede della successiva tappa del Marina Militare Nastro Rosa Tour, proseguendo il viaggio lungo le coste italiane all'insegna dello sport, della sostenibilità e della valorizzazione del mare.

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