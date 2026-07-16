Torre Annunziata, verde pubblico: quattro operai al lavoro sul Lungomare di Oplonti

Tra le numerose questioni affrontate nell'incontro di ieri tra la Commissione straordinaria del Comune di Torre Annunziata e i giornalisti, una delle più sentite dai cittadini è stata senza dubbio quella relativa alla scarsa manutenzione del verde pubblico, ormai evidente in diversi quartieri della città.

Nel corso del confronto, il prefetto Gianfranco Tomao aveva annunciato l'imminente avvio del servizio di manutenzione del cosiddetto "verde basso", affidato alla società in house Prima Vera.

L'annuncio ha trovato un'immediata conferma. Contattata questa mattina, la società ha infatti comunicato che gli interventi sono già partiti da via Lungomare di Oplonti (bretella) e proseguiranno su via Terragneta, dove sono entrati in servizio quattro operatori assunti con un contratto di somministrazione, frutto di un accordo tra un'agenzia interinale e la partecipata comunale. Il rapporto di lavoro avrà durata fino al prossimo 31 dicembre.

È evidente che quattro operatori rappresentano un organico limitato per una città estesa su circa sette chilometri quadrati e con numerose aree verdi da mantenere. Tuttavia, dopo mesi di sostanziale immobilismo, l'avvio del servizio rappresenta un primo segnale concreto di attenzione verso un problema che i cittadini segnalano da tempo.

Secondo quanto riferito, si tratta di un progetto sperimentale, destinato eventualmente a essere potenziato qualora l'iniziativa venga confermata e prorogata nei prossimi mesi.

Ora serve programmare anche la potatura degli alberi

Accanto agli interventi sul verde basso, resta però aperto il tema della manutenzione del patrimonio arboreo cittadino.

Un suggerimento che ci sentiamo di rivolgere alla Commissione straordinaria è quello di sollecitare l'Ufficio tecnico ad avviare quanto prima la gara d'appalto per la potatura degli alberi, evitando di arrivare all'ultimo momento (nel 2024 per dimenticanza gli alberi non furono potati).

L'intervento sarà infatti indispensabile lungo corso Umberto I e corso Vittorio Emanuele III, itinerario tradizionalmente interessato dalla processione della Madonna della Neve, in programma il 22 ottobre. Programmare i lavori con il necessario anticipo consentirebbe di evitare interventi d'urgenza e di restituire decoro e sicurezza alle principali arterie cittadine in vista di uno degli appuntamenti religiosi più importanti per Torre Annunziata.