Torre Annunziata, allarme sul lungomare: «Moto e scooter tra i pedoni, si rischia la tragedia»

A cura della Redazione

Un intervento immediato per mettere fine alle continue scorribande di moto e scooter nell'area dei lidi balneari e dei giardinetti a Torre Annunziata. È quanto chiede Oplonti Futura in una lettera inviata alla Commissione Straordinaria che amministra il Comune di Torre Annunziata.

Secondo il movimento politico, la richiesta nasce dalle numerose segnalazioni ricevute da cittadini, famiglie, operatori balneari e frequentatori del litorale, sempre più preoccupati per una situazione che viene definita «gravissima» e ormai fuori controllo.

Nel documento si evidenzia come, soprattutto durante la stagione estiva, motocicli e scooter attraversino a forte velocità aree frequentate da pedoni, bambini, anziani e turisti, mettendo costantemente a rischio l'incolumità delle persone.

«Ogni giorno – si legge nella nota – si sfiorano incidenti che potrebbero trasformarsi in tragedie irreparabili. È inaccettabile che un luogo destinato alla balneazione, allo svago e alla socialità diventi uno scenario di costante pericolo».

Per Oplonti Futura la presenza incontrollata dei mezzi a due ruote compromette non solo la sicurezza pubblica, ma anche la vivibilità del lungomare e l'immagine della città in un periodo cruciale per il turismo.

Per questo motivo la forza politica chiede alla Commissione Straordinaria di adottare «con la massima urgenza» una serie di misure volte a contrastare il fenomeno. Tra le richieste figurano il rafforzamento dei controlli da parte della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine, l'installazione di sistemi di interdizione fisica e di rallentamento del traffico e ogni altro provvedimento utile a impedire l'accesso indiscriminato di motocicli e scooter nelle aree pedonali prospicienti gli stabilimenti balneari.

Secondo Oplonti Futura, non è più possibile rinviare interventi che potrebbero evitare episodi dalle conseguenze drammatiche.

La lettera si conclude con un appello alla sensibilità istituzionale della Commissione Straordinaria affinché vengano adottati al più presto provvedimenti concreti per garantire la sicurezza dei cittadini e dei numerosi visitatori che, durante l'estate, frequentano il litorale di Torre Annunziata.

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