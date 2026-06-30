Traffico nel caos a Torre Annunziata: cantieri, pochi vigili e sicurezza stradale a rischio

A cura della Redazione

La chiusura di via dei Mille a Torre Annunziata, necessaria per consentire i lavori sulla conduttura del gas, sta provocando pesanti ripercussioni sulla viabilità cittadina, con disagi che si estendono a numerose arterie del centro.

A fronte di una situazione sempre più critica, la presenza della Polizia municipale sul territorio appare insufficiente. Alle richieste di intervento dei cittadini, il centralino di via Dante risponderebbe spesso che non ci sono pattuglie disponibili perché già impegnate in altri servizi.

Nel frattempo, la circolazione è diventata sempre più caotica e, in alcuni tratti, anche pericolosa. Particolarmente critica la situazione in via Gino Alfani, dove, soprattutto nelle serate del sabato, motorini e scooter sfrecciano ad alta velocità in assenza di controlli.

Per migliorare la sicurezza e la gestione del traffico, sarebbe opportuno valutare il prolungamento dell'orario di servizio degli agenti della Polizia municipale e l'istituzione di una Zona a Traffico Limitato (ZTL) dalle 21 atlle 24 nel tratto di via Gino Alfani compreso tra l'intersezione con corso Umberto I e quella con Rampa Nunziante.

L'ex comandante Giovanni Forgione lasciò infatti l'incarico in seguito a contrasti con l'amministrazione guidata dall'allora sindaco Cuccurullo, in una fase che precedette lo scioglimento del Comune per infiltrazioni della criminalità organizzata.

Oggi spetta alla Commissione straordinaria adottare le misure necessarie per ristabilire ordine e garantire una maggiore presenza sul territorio, soprattutto nelle aree della movida e lungo il litorale Marconi, particolarmente frequentato durante la stagione estiva.

Con l'estate ormai iniziata, cittadini e visitatori chiedono una viabilità più efficiente e una presenza più incisiva delle forze di controllo, affinché venga garantita una maggiore sicurezza stradale e una migliore qualità della vita urbana.