Torre Annunziata – Nuova stagione teatrale al San Francesco a partire dal prossimo 4 ottobre

A cura della Redazione

La città di Torre Annunziata si arricchisce di una nuova, importante proposta culturale. Come si riscontra da anni, arriva solo ed esclusivamente dalle associazioni, motore centrale in questo versante sul territorio. È una parte della città, della nostra città, che esiste. Credeteci, esiste. Esiste e resiste a tutte le avversità provocate dall’inefficienza di una classe dirigente inadeguata che, purtroppo, ha costretto nuovamente lo Stato ad intervenire per azzerare un’amministrazione comunale ad appena 20 mesi dal suo insediamento.

L’Associazione The Art, diretta da Giuseppe Russo, ha organizzato una interessantissima rassegna teatrale con otto titoli in cartellone che si svolgerà al Teatro San Francesco di Paola (via Roma Torre Annunziata) a partire dal prossimo 4 ottobre. Appuntamenti con professionisti del palcoscenico che toccano tutte le corde artistiche: teatro d’autore, satira e comicità, riflessione sociale.

Giuseppe Russo, giovane attore, autore e regista torrese, è il direttore artistico della kermesse: «L’idea nasce dalla volontà dimettere insieme artisti del momento che appartengono alla tradizione napoletana e non solo. La rassegna rappresenta una straordinaria occasione per valorizzare il teatro come spazio di incontro, crescita culturale e condivisione, così da poter valorizzare un luogo e attirare un pubblico di tutte le età attraverso spettacoli coinvolgenti». Tutti gli appuntamenti sono in programma la domenica alle ore 18.00 tranne l’ultimo in cartellone giovedì 20 maggio 2027 alle 20:45.

«E’ un progetto che nasce con l’intento di conferirgli stabilità e continuità nel tempo. Un plauso particolare - conclude Giuseppe Russo - va a tutti gli artisti che hanno aderito immediatamente alla proposta e si sono messi a disposizione umanamente ed artisticamente. Ovviamente il ringraziamento più grande va a Don Paolino Franzese (rettore delle comunità parrocchiali Ave Gratia Plena e San Francesco, ndr) il quale ha sostenuto e supportato l’idea senza alcuna esitazione».

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