Torre Annunziata – I suggestivi intrecci di danza della Dance Art Academy di Anna Gallo

A cura della Redazione

«Passione, studio e dedizione» sono le parole con cui la maestra Anna Gallo della Dance Art Academy di Torre Annunziata, ha sintetizzato il lavoro che conduce dal 2024 con le sue allieve e collaboratori e che hanno guidato l’allestimento dello spettacolo di fine anno della sua scuola. Il 18 giugno scorso, infatti, sul palco del Teatro San Pietro di Scafati si sono esibite le allieve delle principali discipline della scuola: classico, latino e moderno in un intreccio di percorsi suggestivi.

L’esibizione di danza classica ci ha condotto nell’atmosfera sognante della “Bottega delle bambole”, raccontata secondo una interessante coreografia della maestra Paola D’Auria (laureata all’Accademia Nazionale di Danza di Roma) e interpretata dalle giovani ballerine con grande eleganza e precisione tecnica.

Il secondo intreccio, “Lo specchio dell’anima” è stato concepito come un viaggio interiore sul cui sfondo i corpi dei ballerini hanno descritto “paesaggi” di anime forti e fragili, agitati dalla passione e dal ritmo pulsante di ogni battito. Alcune delle coreografie sono state ideate dalla maestra Liviana, divenuta una stretta collaboratrice della direttrice della Academy oltre ad essere un punto di riferimento per gli allievi; e dal maestro Giuseppe Agnotti Arpaia specializzando in danza contemporanea all’Accademia Nazionale di Danza.

Ad annodare il terzo intreccio la performance affascinante e sinuosa della maestra Anna con i maestri Alessio Immobile e Gennaro Verderame. Sullo sfondo la cornice di un Moulin Rouge che ha emozionato e letteralmente trascinato il pubblico nell’atmosfera degli anni cinquanta quando nello storico locale di Montmartre si moltiplicavano gli spettacoli di cabaret.

Prima della parte conclusiva, tra gli applausi incoraggianti degli spettatori, si è esibito un gruppo di ladies su un mix anni ’80. Nel gran finale, tra un tripudio di suoni e colori, si sono avvicendati sul palco maestre, maestri, collaboratori, allieve ed allievi. A questi ultimi soprattutto la maestra Anna Gallo, visibilmente emozionata, ha rivolto una lettera, affidandone la lettura a Emanuele Iozzino, simpaticissimo presentatore della serata, con un augurio speciale: «In voi, laddove si intrecciano impegno, sogni, coraggio e passione, vedo il futuro della danza!».

Non sono mancati i ringraziamenti speciali ai genitori degli allievi, a quanti hanno collaborato alla buona riuscita dell’evento e alla sua mamma che, oltre a ricoprire il ruolo di segretaria, è stata ed è un supporto fondamentale per la nascita e la crescita della Dance Art Academy. La serata si è conclusa con un appuntamento importante: a settembre con la ripresa dei corsi.