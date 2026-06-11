Torre Annunziata, apre il nuovo distributore Esso sul Lungomare di Oplonti

A cura della Redazione

Sarà inaugurato lunedì 15 giugno, alle ore 18, il nuovo distributore di carburante Esso sul Lungomare di Oplonti, a Torre Annunziata. Un investimento importante che arricchisce l'area costiera cittadina e che rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di riqualificazione e valorizzazione del lungomare.

La nuova struttura sorge su un'area di circa 7.300 metri quadrati e comprende anche uno spazio destinato a un ristorante Burger King (foto sotto), la cui apertura è prevista nei prossimi mesi.

L'impianto sarà gestito dalla società Oplonti Happy Fuel della famiglia Corcione, giovani imprenditori di Frattamaggiore già attivi nel settore con una stazione di servizio a Volla che impiega 32 dipendenti. Per la nuova attività di Torre Annunziata è prevista inizialmente l'assunzione di tre addetti.

La stazione dispone di quattro colonnine per l'erogazione di benzina, gasolio, GPL e AdBlue. Il servizio sarà operativo tutti i giorni dalle 5 alle 22 con personale presente, mentre nelle ore notturne sarà attiva la modalità self-service.

I lavori per la realizzazione dell'impianto sono iniziati circa tre anni fa. Un percorso lungo, segnato dall'iter autorizzativo e dagli adempimenti burocratici necessari, che si conclude ora con l'apertura ufficiale della struttura.

Con l'arrivo del nuovo distributore, la futura apertura del Burger King e la presenza nelle vicinanze di Magmarè Restaurant, Wine & Cocktail Bar, il Lungomare di Oplonti punta a diventare sempre più un punto di riferimento per residenti e giovani. Un progetto che guarda anche alla valorizzazione dell'intera area costiera, in attesa della bonifica della spiaggia della Salera, intervento ritenuto strategico per il rilancio definitivo del waterfront oplontino.

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