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Torre Annunziata, deblattizzazione straordinaria il 27 luglio: ecco le zone interessate

Torre Annunziata, deblattizzazione straordinaria il 27 luglio: ecco le zone interessate

Il trattamento sarà effettuato dalle 17 alle 24 in parchi, piazze e strade della città. Il Comune invita i cittadini a seguire alcune precauzioni.

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Il Comune di Torre Annunziata informa la cittadinanza che lunedì 27 luglio 2026, dalle ore 17 alle ore 24, sarà effettuato un intervento straordinario di deblattizzazione in diverse aree del territorio comunale.

L'operazione rientra nelle attività di tutela dell'igiene urbana e della salute pubblica ed è finalizzata a contrastare la presenza di blatte nelle zone maggiormente interessate dal fenomeno.

Le aree interessate

Il trattamento riguarderà le seguenti zone:

  • Parco Penniniello
  • Parco Apega
  • Largo Genzano
  • Villa Comunale (zona lidi)
  • Piazza Ernesto Cesaro
  • Piazza Nicotera
  • Via Talamo

Le precauzioni per i cittadini

Per consentire il corretto svolgimento dell'intervento e garantire la sicurezza della popolazione, il Comune invita i residenti delle aree interessate ad adottare alcune semplici precauzioni.

In particolare si raccomanda di:

  • chiudere porte, finestre e gli infissi che comunicano con gli ambienti al piano terra;
  • sigillare con tappi o nastro adesivo gli scarichi e gli sfioratoi di lavandini, lavabi e piatti doccia;
  • tenere in casa gli animali domestici e gli eventuali volatili in gabbia;
  • evitare di lasciare all'esterno alimenti e indumenti;
  • non scaricare acqua nella rete fognaria durante il trattamento e nei successivi 60 minuti;
  • evitare, se possibile, di parcheggiare le automobili nelle aree interessate, in particolare in prossimità di tombini e caditoie.

L'amministrazione comunale invita i cittadini alla massima collaborazione, sottolineando che il rispetto delle indicazioni contribuirà a rendere più efficace l'intervento di disinfestazione.

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