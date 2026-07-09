Torre Annunziata, addio ad Alfonso Perna, storico esponente del PRI e già assessore alla Cultura

Alfonso Perna si è spento all'età di 78 anni, lasciando un ricordo indelebile nella comunità di Torre Annunziata. Cancelliere presso il Tribunale oplontino, è stato una figura di riferimento della politica cittadina, ricoprendo il ruolo di storico segretario del Partito Repubblicano Italiano e, alla fine degli anni Ottanta, quello di assessore alla Cultura del Comune.

Legato da una profonda amicizia all'ex consigliere regionale e parlamentare Giuseppe Ossorio, Perna ha vissuto la politica come una vera passione, continuando a seguirne con attenzione le vicende nazionali e locali, anche dopo aver concluso il proprio impegno diretto nelle istituzioni e nel partito.

Assolutamente significativa anche la sua esperienza associativa maturata in giovane età all'interno dei gruppi scout ASCI, AGESCI e MASCI dove per lunghi anni, nella parrocchia di San Pasquale e Santa Teresa in piazza Cesaro, ha contribuito alla crescita e alla formazione di intere generazione di lupetti, esploratori e rover. Con l'universo scout non aveva mai interrotto i legami partecipando sempre con estrena disponibilità alle attività del movimento.

Spesso mi fermavo a parlare con lui per strada e le conversazioni finivano quasi sempre sulla politica e sull'amministrazione cittadina. Con uno sguardo lucido ma venato di nostalgia, osservava come nella classe dirigente di oggi mancasse quella passione civile che, a suo avviso, in passato aveva caratterizzato gli uomini politici.

Quell'amore per l'impegno pubblico aveva cercato di trasmetterlo anche alla figlia Rossana, che nel 2005, a soli 23 anni, fu nominata assessore alla Cultura nella giunta guidata dall'allora sindaco Luigi Monaco.

Alfonso era una presenza familiare nel centro cittadino. Passeggiava spesso lungo corso Umberto, con l'immancabile mezzo sigaro tra le labbra, sempre disponibile a scambiare due parole con chiunque. La sua improvvisa assenza, notata negli ultimi giorni da molti concittadini, ha purtroppo trovato conferma con la notizia della sua scomparsa.

I funerali si svolgeranno venerdì 10 luglio alle ore 10,30 presso la Basilica della Madonna della Neve in piazza Giovanni XXIII della Pace, Torre Annunziata.