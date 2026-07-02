MaxiMall, è polemica: «Non è a Pompei, ma a Torre Annunziata»

A cura della Redazione

«La fontana più grande d'Italia si trova a Pompei: conta 2mila getti d'acqua e oltre mille fari colorati». È il titolo dell'articolo pubblicato da un quotidiano nazionale e dedicato alla spettacolare fontana del MaxiMall Pompeii, il grande shopping resort inaugurato nei mesi scorsi.

Nel servizio si legge che il centro commerciale «si chiama MaxiMall Pompeii ed è lo shopping resort di Pompei (che in realtà si trova sul confine con Torre Annunziata)...».

Una precisazione che, però, non è bastata a placare le polemiche. Per i cittadini oplontini il MaxiMall sorge infatti interamente nel territorio comunale di Torre Annunziata, seppur a poche centinaia di metri dal confine con Pompei. Un dettaglio geografico che per molti rappresenta una questione di identità, più che di semplice toponomastica.

La scelta del nome "MaxiMall Pompeii" aveva già suscitato discussioni al momento dell'apertura della struttura. Molti torresi avrebbero preferito che il centro commerciale portasse il nome della città che lo ospita. Con il tempo, però, è prevalsa la consapevolezza che il marchio "Pompei", conosciuto in tutto il mondo, rappresentasse una scelta di marketing più efficace. Quello che continua a non essere accettato è che il centro venga indicato come se si trovasse nel territorio pompeiano.

A dimostrarlo sono decine di commenti pubblicati sotto l'articolo, tutti accomunati dalla volontà di rivendicare l'appartenenza del MaxiMall a Torre Annunziata.

«Sempre la stessa storia... Nominano la città di Pompei e non la città di Torre Annunziata. Di noi si parla solo in caso di cronaca nera. A un certo punto non credo più che sia casuale», scrive Nicola.

Sulla stessa linea Roberto: «Ormai per tutti il MaxiMall si trova a Pompei ed è ciò che si voleva: cancellare Torre Annunziata».

C'è anche chi esprime rassegnazione. «Questo ci meritiamo», commenta Peppe. Mentre Jonath offre una lettura più critica: «Visto come versa la città di Torre, forse chi ha scelto il nome ha fatto una scelta azzeccata».

Al di là delle opinioni, un dato appare evidente: i cittadini di Torre Annunziata sono orgogliosi di ospitare quello che è considerato il più grande shopping resort del Mezzogiorno e rivendicano con forza che venga riconosciuta la sua reale collocazione geografica. Per loro il MaxiMall può anche chiamarsi "Pompeii", ma resta, a tutti gli effetti, un'opera realizzata sul territorio di Torre Annunziata.

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