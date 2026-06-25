Torre Annunziata, parcheggi introvabili al mare, la soluzione dei lidi: navetta fino a casa

A cura della Redazione

Una risposta concreta ai problemi di viabilità e alla scarsità di parcheggi che ogni estate mettono a dura prova residenti e bagnanti. Gli stabilimenti balneari del litorale oplontino hanno deciso di fare squadra promuovendo un servizio navetta dedicato agli utenti delle spiagge, con l’obiettivo di alleggerire la pressione sulle aree di sosta e rendere più agevole l’accesso al mare.

L’iniziativa prevede il trasferimento dei clienti direttamente dagli stabilimenti alle proprie abitazioni, evitando così l’utilizzo dell’auto privata per gli spostamenti da e verso il lido. Un servizio pensato per offrire maggiore comodità ai bagnanti e, allo stesso tempo, contribuire alla riduzione del traffico nelle zone maggiormente congestionate durante i mesi estivi.

Tra le strutture aderenti figura anche il Lido Azzurro, che ha già pubblicizzato il servizio evidenziandone i punti di forza: puntualità, comodità e sicurezza. La navetta sarà operativa per tutta la stagione balneare, da giugno ad agosto, garantendo collegamenti tra il lido e le abitazioni degli utenti, che potranno sottoscrivere un abbonamento settimanale o mensile ad un costo accessibile contattando direttamente il numero 3496623239.

L’obiettivo condiviso dagli operatori del settore è quello di migliorare l’esperienza dei frequentatori delle spiagge e limitare i disagi legati alla cronica insufficienza di posti auto disponibili lungo il litorale. Una scelta che punta anche a favorire una mobilità più sostenibile e una migliore gestione dei flussi turistici durante i periodi di maggiore affluenza.

Gli stabilimenti balneari confidano che il nuovo servizio possa rappresentare una soluzione efficace per residenti e visitatori, contribuendo a rendere più serena e organizzata la stagione estiva sulle spiagge di Torre Annunziata.