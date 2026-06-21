Torre Annunziata, assalto alla Darsena dei pescatori: il cantiere diventa parcheggio abusivo

A cura della Redazione

L'apertura ufficiale della stagione balneare e il caldo torrido della prima domenica d'estate hanno richiamato sul litorale di Torre Annunziata migliaia di persone. Ma insieme ai bagnanti è riemerso anche un problema mai risolto: la cronica carenza di parcheggi lungo il waterfront oplontino.

Questa mattina, domenica 21 giugno, numerosi automobilisti, impossibilitati a trovare posto lungo viale Marconi e viale Colombo, hanno spostato le transenne che delimitano il cantiere della darsena dei pescatori e hanno parcheggiato le proprie auto all'interno dell'area interessata dagli interminabili lavori di riqualificazione.

Una situazione che era facilmente prevedibile (chi aveva il compito di sorvegliare l'area del cantiere?) e che affonda le radici nei ritardi accumulati dall'intervento avviato sul waterfront. Secondo il cronoprogramma originario, infatti, i lavori sarebbero dovuti terminare prima dell'inizio della stagione estiva, consentendo la realizzazione di decine di posti auto a servizio degli stabilimenti balneari. Le cose, però, sono andate diversamente.

Nel corso dell'esecuzione, il progetto iniziale si è rivelato inattuabile ed è stato modificato in corso d'opera, ridimensionando anche le aspettative sul fronte della sosta. La nuova configurazione prevede appena 30 posti auto, di cui uno riservato alle persone con disabilità.

A questi si sarebbero dovuti aggiungere ulteriori stalli nelle aree dell'ex Damiano e dell'Hub Portuale. L'allora assessore ai Lavori Pubblici Daniele Carotenuto aveva annunciato l'impegno degli uffici comunali per rendere disponibili entro l'estate circa 300 posti auto complessivi lungo l'intero waterfront.

Ad oggi, però, di quei 300 posti auto annunciati non c'è traccia. Una promessa rimasta disattesa che ha contribuito ad alimentare il malcontento degli automobilisti e il conseguente assalto all'area di cantiere registrato nella giornata odierna.

La speranza è che la Commissione straordinaria riesca ad accelerare l'esecuzione dei lavori e a rendere disponibili quanto prima almeno i 30 posti auto previsti sulla darsena dei pescatori, oltre a sbloccare l'utilizzo dell'Hub Portuale per ampliare l'offerta di sosta sul lungomare.

L'obiettivo è recuperare il tempo perduto e dare una risposta concreta a una criticità che, a quasi dieci mesi dall'avvio dei lavori, continua a penalizzare residenti, operatori balneari e visitatori. Un'eredità pesante lasciata dall'amministrazione Cuccurullo, incapace di rispettare tempi e obiettivi annunciati per uno degli interventi più attesi della città.

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