A cura della Redazione

Cambiano i piani per l’area parcheggi della darsena di Torre Annunziata. L’amministrazione comunale ha infatti deciso di modificare il progetto iniziale dopo una serie di sopralluoghi tecnici, segnalazioni delle forze dell’ordine e osservazioni arrivate dai cittadini.

La decisione è stata assunta nel corso di un incontro a cui hanno preso parte i funzionari dell’ufficio tecnico comunale, la polizia locale e il consulente del Piano Urbano del Traffico, l’ingegnere Claudio Troisi. Obiettivo della riunione: riorganizzare l’area di sosta e migliorare la sicurezza degli accessi.

“Era necessario avviare il cantiere per non perdere il finanziamento - ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Daniele Carotenuto - ed è per questo che si era proceduto con il progetto iniziale. Successivamente, alla luce delle verifiche effettuate e delle legittime preoccupazioni espresse dai cittadini, abbiamo apportato le necessarie modifiche per garantire maggiore sicurezza a pedoni e automobilisti”.

Il nuovo piano prevede la realizzazione di 30 posti auto, uno dei quali riservato alle persone con disabilità. L’area sarà delimitata da un cordolo lungo la carreggiata, così da regolamentare in modo più sicuro gli ingressi e le uscite dei veicoli.

Tra gli interventi aggiuntivi stabiliti nel corso della riunione figurano anche il potenziamento dell’illuminazione pubblica, la creazione di una separazione tra carreggiata e pista ciclabile attraverso un ulteriore cordolo, oltre alla sistemazione di panchine e aiuole.

L’assessore Carotenuto ha inoltre annunciato che gli uffici comunali sono al lavoro per rendere disponibili entro l’estate anche le aree dell’ex Damiano e dell’Hub Portuale. “Le due strutture – ha spiegato – consentiranno di mettere a disposizione lungo l’intero waterfront circa 300 posti auto”.