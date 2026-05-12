A cura della Redazione

Si sblocca il piano vendita degli alloggi ACER di via XXIV Maggio e via Sabotino, nel rione Campo Cesaro di Torre Annunziata. A renderlo noto è il senatore oplontino Orfeo Mazzella, che parla di “una buona notizia per la città” al termine di un lungo percorso istituzionale avviato oltre due anni fa.

Secondo quanto spiegato dal parlamentare, l’iter è iniziato nel maggio 2023 con una prima comunicazione inviata al presidente di ACER Campania, David Lebro. Da allora sono seguiti incontri istituzionali, sopralluoghi nel quartiere insieme ai tecnici dell’ente, richieste di documentazione e interlocuzioni culminate, nelle ultime settimane, con una lettera indirizzata al presidente della Regione Campania Roberto Fico per sollecitare lo sblocco della procedura.

“Oggi il quadro è finalmente più chiaro” spiega Mazzella. Gli occupanti regolari degli alloggi e coloro che hanno una pratica di voltura in corso potranno avviare il percorso per l’acquisto delle abitazioni, secondo le priorità e le prescrizioni previste dalla normativa regionale di riferimento.

Restano invece escluse le posizioni non regolarizzate, gli abusi edilizi esterni agli immobili e le situazioni di morosità. “La legalità è il presupposto, non un dettaglio” sottolinea il senatore.

Mazzella ha inoltre voluto ringraziare il comitato di quartiere “Campo Cesaro” e il presidente Francesco Sormonto “per il lavoro svolto fianco a fianco con le istituzioni”, oltre al presidente di ACER Campania David Lebro e ai tecnici dell’ente “per la disponibilità dimostrata”.

Il parlamentare ha infine rivolto un pensiero ai residenti del quartiere: “Un ringraziamento va soprattutto ai cittadini che in questi anni non hanno mai smesso di credere nella possibilità di arrivare a questo risultato”.