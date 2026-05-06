A cura della Redazione

Primi effetti collaterali delle dimissioni del sindaco Corrado Cuccurullo. La cerimonia inaugurale della sala Teatrale Comunale, prevista per domani 7 maggio alle ore 10.30, è stata annullata. Il comunicato dell’Ente sottolinea il provvedimento così: “rinviata a data da destinarsi”. La struttura, grazie ad un finanziamento di Città Metropolitana, è stata approntata nei locali che in passato ospitavano la sala consiliare in via Schiti, dopo il trasferimento della stessa a Palazzo Criscuolo. Sarà uno spazio polivalente destinato a diventare punto di riferimento per la vita culturale cittadina. La nuova struttura è dotata di un ampio palco, 168 posti a sedere, camerini per gli artisti, oltre ad un moderno service audio-luci.

Per la cerimonia di inaugurazione era prevista una performance di artisti della nostra città. Tra questi il responsabile dell’associazione culturale The Art, Giuseppe Russo, che ci ha inviato un messaggio di solidarietà per il primo cittadino: «A nome dell’Associazione Culturale The Art, desideriamo esprimere la nostra più sincera vicinanza e solidarietà in questo momento al sindaco Corrado Cuccurullo. Un uomo per bene che ha sempre mostrato rispetto e vicinanza alle attività culturali. Una persona necessaria per Torre Annunziata proprio per la sua crescita culturale e legale».