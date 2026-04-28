TORRE ANNUNZIATA - ZURLO, TERZA GENERAZIONE NEL PUGILATO: CLAUDIO DEBUTTA COME MEDICO A BORDO RING
Torre Annunziata - Zurlo, terza generazione nel pugilato: Claudio debutta come medico a bordo ring
Claudio Zurlo debutta nel pugilato come medico e responsabile sanitario durante eventi federali. Figlio di Biagio e nipote del maestro Lucio, porta la tradizione di Torre Annunziata fuori dal ring, garantendo sicurezza e cura agli atleti in gara.
(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione
Ci sono storie che non si interrompono, ma si trasformano. Cambiano forma, linguaggio, prospettiva. Ma restano profondamente le stesse. È il caso della famiglia Zurlo di Torre Annunziata, un nome che nel pugilato italiano significa tradizione, sacrificio e passione.
Oggi quella storia continua, ma con un camice bianco invece dei guantoni.
Claudio Zurlo, il più giovane nipote del maestro Lucio e figlio di Biagio, volto noto della boxe italiana e dirigente federale, entra ufficialmente nel mondo del pugilato. Non salirà sul ring per combattere, ma sarà lì, a pochi centimetri dagli atleti, a proteggerli. A prendersi cura di loro.
Il suo debutto arriva dopo aver superato la V Edizione del Corso di Formazione per Medici del Pugilato della Federazione Pugilistica Italiana. Un traguardo importante, che segna l’inizio di un nuovo percorso: quello di medico di bordo ring.
È una scelta che sorprende, ma fino a un certo punto. Perché Claudio, in realtà, su quel ring c’è sempre stato. «Fin da piccolo mio nonno e mio padre mi portavano alle riunioni di boxe - racconta -. Spesso ero proprio lì, a bordo ring. Era naturale per me immaginarmi in quel posto».
Ricordi che sanno di infanzia e di passione. Allenamenti alla Boxe Vesuviana con il nonno, le prime volte tra le corde, gli sguardi pieni di orgoglio. Poi la strada cambia, prende un’altra direzione: lo studio, la medicina, la formazione all’estero. Ma il richiamo resta.
Laureato in Odontoiatria e Chirurgia a Madrid, Claudio porta oggi nel pugilato una nuova visione: quella della scienza al servizio dello sport. Un approccio moderno, che unisce tradizione e innovazione.
Negli anni ha affiancato anche la ricerca, collaborando con lo Studio Dentistico Salierno su un tema sempre più centrale nel pugilato: il paradenti personalizzato. Non solo protezione, ma performance. Un dettaglio tecnico che diventa strategia.
«Molti atleti avvertono maggiore forza e meno affaticamento - spiega -. È una questione biomeccanica: quando il morso è corretto, il corpo lavora meglio».
Parole che trovano eco anche nella filosofia dei grandi campioni. «Il paradenti è parte dell’armatura», diceva Mike Tyson. E Claudio sembra raccogliere quel concetto, portandolo oltre: prevenire oggi per proteggere il domani.
In famiglia, la notizia è arrivata come una sorpresa. Ma anche come un motivo di orgoglio. «Conoscendo la sua determinazione, farà sicuramente bene - dicono il nonno Lucio e il padre Biagio. Anche se non ce lo aspettavamo».
E forse è proprio questo il senso più profondo di questa storia: non ripetere il passato, ma evolverlo. Claudio non è sul ring per combattere. Ma è lì, nello stesso mondo, con la stessa passione, a scrivere una nuova pagina della tradizione Zurlo.
Da un’altra angolazione. Ma con lo stesso cuore.
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