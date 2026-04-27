A cura della Redazione

È stato inaugurato questa mattina a Torre Annunziata il Centro Sociale “DesTEENazione - Officina delle Esperienze”, nuovo polo socio-educativo dedicato ai giovani del territorio. Il progetto prende vita all’interno dell’isolato 20 del parco Penniniello ed è finanziato dal Ministero delle Politiche Sociali e dall’Unione Europea, nell’ambito del Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021–2027.

Promosso dall’Ambito N30, di cui Torre Annunziata è capofila, “DesTEENazione” è un progetto sperimentale triennale che punta a creare spazi multifunzionali per preadolescenti e adolescenti, con l’obiettivo di favorire autonomia, partecipazione attiva e inclusione sociale.

Il centro sarà aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 19, e offrirà una vasta gamma di attività: laboratori creativi, sportivi e multimediali, percorsi educativi contro la dispersione scolastica, supporto psicologico e iniziative di cittadinanza attiva. Previsti anche programmi di orientamento al lavoro, tirocini e percorsi personalizzati per accompagnare i giovani nel loro sviluppo formativo e professionale.

La gestione è affidata alla Cooperativa Sociale “L’impronta”, all’ente di formazione “Atoa Academy” e all’agenzia per il lavoro “CertForm”, che lavoreranno in sinergia per garantire un’offerta completa e integrata.

“Per decenni il Parco Penniniello ha vissuto una condizione di isolamento – ha spiegato il sindaco Corrado Cuccurullo –. Oggi, con questa struttura moderna e funzionale, il quartiere si apre finalmente alla città, offrendo nuove opportunità ai giovani”.

L’intervento si inserisce in un più ampio progetto di riqualificazione urbana che punta a trasformare l’area in uno spazio accessibile e inclusivo. Il progetto architettonico, firmato dallo Studio Ricciardi insieme all’ingegnere Francesco Celone e alla dottoressa Chiara Franchetti, si basa su un approccio di urbanismo tattico, con soluzioni sostenibili e flessibili capaci di restituire identità e valore agli spazi pubblici.

Un’iniziativa che rappresenta un passo concreto verso la rigenerazione del quartiere e il rafforzamento del tessuto sociale, offrendo ai giovani un luogo in cui crescere, confrontarsi e costruire il proprio futuro.