A cura della Redazione

Ha iniziato a muovere i primi passi di danza a soli 4 anni, con le scarpette più grandi dei piedi. Oggi, a 8 anni, Liliana Prete è campionessa italiana di danze latino americane categoria 8-9 anni e Under 12.

Domenica 19 aprile, al palazzetto dello sport S. Bandinelli di Velletri, ha conquistato il gradino più alto del podio ai Campionati Italiani di FreeDanceWord, lasciando pubblico e giuria senza fiato con cha-cha-cha, samba, rumba, paso doble e jive.

La passione nata per caso

«Tutto è iniziato per gioco - racconta la mamma di Liliana, ancora emozionata -. «A 4 anni vide un video di ballo su YouTube e da lì non si è più fermata. Provammo una lezione nella scuola Lady Carol di Torre Annunziata e l’insegnante ci disse subito: «Questa bambina ha il ritmo nel sangue». Da quel giorno, tre allenamenti a settimana, sacrifici, trasferte e tanto studio. Ma senza mai perdere il sorriso.

Talento, disciplina e famiglia

La maestra Ylenia Da Pozzo, che la segue da quattro anni, non ha dubbi: «Liliana ha una cosa che non si insegna: la passione. È la prima ad arrivare in sala, l’ultima ad andare via. Studia i passi, guarda i video dei campioni, e in gara trasforma la tensione in energia. A 8 anni ha la grinta di una donna».

Dietro ogni medaglia ci sono però mamma Annarita e papà Giorgio, che tra lavoro e scuola si dividono per accompagnarla ovunque. «Non l’abbiamo mai spinta - spiegano. L’abbiamo solo seguita. Quando dopo la scuola ti dice “andiamo a lezione?” invece di giocare, capisci che è la sua strada. Noi siamo solo il suo tifo più forte».

Prossimo obiettivo Volare a Roma, VivoLatino a Bari e perché no poi pensare a Blackpool da settembre. Sarà solo l'inizio per questo piccolo grande talento.

Una cosa è certa la sua maestra e i suoi genitori saranno sempre al suo fianco.