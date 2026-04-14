A cura della Redazione

Un momento di incontro tra istituzioni, scuola e nuove generazioni nel segno della legalità. Venerdì 17 aprile 2026, alle ore 11:30, il Palazzo di Giustizia di Torre Annunziata ospiterà l’iniziativa “Legalità, bellezza e giustizia: i giovani incontrano il mondo della giustizia”, organizzata in occasione degli 80 anni dell’Assemblea Costituente.

Protagonisti dell’evento saranno gli studenti del Liceo Artistico e delle Scienze Umane “Giorgio de Chirico”, che presenteranno l’opera IusArteCivitas, realizzata appositamente per il Tribunale di Torre Annunziata. Un progetto che unisce arte e diritto, offrendo ai giovani l’opportunità di confrontarsi direttamente con il mondo della giustizia.

All’incontro prenderanno parte importanti rappresentanti delle istituzioni: la presidente della Corte d’Appello di Napoli, Maria Rosaria Covelli, la dirigente scolastica Rosalba Robello, la presidente del Tribunale di Torre Annunziata Giovanna Ceppaluni, il procuratore della Repubblica Nunzio Fragliasso e il presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati Pasquale Damiano.

Nel corso della mattinata è prevista anche una relazione degli studenti sull’opera realizzata, a testimonianza di un percorso formativo che mette al centro la consapevolezza civica e il dialogo tra giovani e istituzioni.

L’iniziativa si propone come un’occasione significativa per avvicinare le nuove generazioni ai valori della Costituzione e della giustizia, rafforzando il legame tra cultura, legalità e partecipazione attiva. Un segnale importante per il territorio, che punta sui giovani come protagonisti del futuro.