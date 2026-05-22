A cura della Redazione

Si è insediato ufficialmente il nuovo Consiglio di Amministrazione dello Sport Club Oplonti. Dopo le elezioni dei componenti del CDA avvenute nel corso dell’assemblea del 10 maggio 2026, nella giornata del 13 maggio si è tenuta la prima seduta operativa durante la quale sono state assegnate le cariche interne e definite le deleghe organizzative.

Alla guida del Consiglio di Amministrazione è stata eletta Daniela Flauto (nella foto), preside della scuola Pascoli-Siani di Torre Annunziata, che sostituisce il presidente uscente Vincenzo Sica. Pasquale Gallotta (nella foto), direttore dell’Ufficio Postale oplontino di piazza Sandulli, ricoprirà invece il doppio incarico di vicepresidente e tesoriere, mentre Maria Florinda Di Leva è stata nominata segretario del CDA.

Nel corso della riunione sono state inoltre distribuite le deleghe operative relative alla gestione delle attività della struttura. Ad Antonio Pagano è stata affidata la delega alle attività sportive e ai rapporti con le società che gestiscono i campi, vale a dire l’“Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Club Oplonti Garden” e la “Boys Savoia”. Lo stesso Pagano, insieme a Pasquale Gallotta, si occuperà anche dell’organizzazione degli eventi sportivi e non sportivi.

Ad Agostino Attruia il compito di seguire i rapporti con i gestori dei servizi della struttura, tra cui ristorante, bar, giardinaggio e attività sportive. Fabrizio Acunzo si occuperà della gestione e del supporto alla sede, mentre Umberto Di Norcia seguirà la gestione degli impianti e delle utenze. La delega all’attività legale e alla contrattualistica è stata invece assegnata a Maria Florinda Di Leva.

Nel corso della seduta è stata anche deliberata la nascita della Commissione Cultura, composta dalle socie Annamaria Embrione, Emilia Pagano, Anna Vitulano, Carla Pignataro, Franca Abeti ed Emily Balzano.

La presidente Flauto ha rivolto un augurio di buon lavoro a tutti i componenti, invitando i soci a partecipare attivamente alla vita della cooperativa e alle iniziative future.