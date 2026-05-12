A cura della Redazione

Il procuratore della Repubblica di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso, sarà ascoltato domani alle ore 14 dalla Commissione parlamentare Antimafia.

La convocazione rientra nei lavori del comitato dedicato alle infiltrazioni mafiose nelle istituzioni territoriali e negli enti locali. Nel corso dell’audizione, Fragliasso relazionerà sul territorio di competenza della Procura oplontina e, in particolare, sulla situazione di Torre Annunziata.

Proprio il Comune oplontino è finito al centro dell’attenzione politica e istituzionale dopo le dichiarazioni pronunciate dal procuratore durante l’avvio della demolizione di Palazzo Fienga, storico simbolo del clan Gionta.

In quell’occasione Fragliasso parlò di “troppe ombre”, “troppe opacità”, “contiguità con la criminalità organizzata” e di “inermi inerzie e finanche illegalità in seno alla stessa amministrazione comunale”, parole che hanno avuto un forte impatto sul dibattito cittadino e politico.

Dichiarazioni che hanno provocato la dura reazione del sindaco Corrado Cuccurullo, il quale il giorno dopo rassegnò le proprie dimissioni denunciando uno squilibrio nei rapporti tra istituzioni e contestando soprattutto il contesto pubblico e simbolico nel quale erano state pronunciate quelle accuse.

L’audizione in Commissione Antimafia arriva mentre resta aperta la partita sul possibile scioglimento del Consiglio comunale di Torre Annunziata e mentre la città continua a vivere una fase di forte tensione politica e istituzionale.