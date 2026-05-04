A cura della Redazione

Il percorso verso il ritorno del Savoia nel calcio professionistico passa anche dal restyling dello stadio “Alfredo Giraud” di Torre Annunziata. Questa mattina sono ufficialmente partiti i lavori del lotto 2 dell’impianto sportivo cittadino, interventi fondamentali per adeguare la struttura agli standard richiesti dalla Serie C.

Ad annunciarlo è stato il sindaco Corrado Cuccurullo attraverso un post pubblicato sulla propria pagina Facebook: «Questa mattina è stato avviato il cantiere allo stadio “A. Giraud” di Torre Annunziata per realizzare i lavori previsti dal lotto 2. Gli interventi consentiranno di adeguare l’impianto sportivo alla Serie C».

I lavori riguarderanno diversi aspetti strutturali e funzionali dello stadio. In particolare saranno effettuati interventi per il miglioramento della sicurezza dell’impianto, con adeguamenti legati alle vie di fuga, agli accessi e ai percorsi dedicati a tifosi, squadre e operatori.

Prevista anche la riqualificazione di alcune aree delle tribune, il potenziamento degli impianti tecnologici e dell’illuminazione, oltre all’ammodernamento degli spazi destinati agli spogliatoi, alla stampa e ai servizi per il pubblico.

Tra gli obiettivi principali c’è quello di rendere il “Giraud” pienamente conforme ai parametri richiesti dalla Lega Pro, permettendo così al Savoia di disputare le gare interne davanti ai propri tifosi senza dover ricorrere ad altri impianti.

L’avvio del cantiere arriva in un momento di grande entusiasmo per la città, reduce dalla promozione conquistata dai biancoscudati dopo undici anni di assenza dal professionismo. Un ritorno storico che l’amministrazione comunale intende accompagnare con interventi concreti per restituire a Torre Annunziata uno stadio moderno, sicuro e all’altezza delle ambizioni sportive del club. La speranza è che i lavori possano terminare in tempo utile per non rischiare di ricorrere ad un altro impianto sportivo per le gare casalinghe del Savoia.

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