A cura della Redazione

Un percorso educativo tra mare, legalità e tutela dell’ambiente: è quanto promosso dall’Autorità marittima di Torre Annunziata che, nelle mattinate del 16 e 23 aprile, ha incontrato circa 200 alunni della scuola elementare IV Circolo “C.N. Cesaro” e dell’Istituto Comprensivo “Alfieri”.

L’iniziativa rientra nel programma formativo avviato lo scorso 10 aprile in occasione della Giornata del Mare, con l’obiettivo di avvicinare i più giovani alla cultura del rispetto dell’ambiente marino e alla conoscenza delle attività svolte dalla Guardia Costiera.

Gli studenti della “Cesaro” hanno avuto l’opportunità di visitare gli uffici dell’Autorità Marittima, incontrare il personale in servizio e accedere alla sala operativa, cuore delle attività di soccorso e controllo in mare. Un’esperienza diretta che ha permesso ai bambini di comprendere da vicino il lavoro delle Capitanerie di Porto, impegnate nella salvaguardia della vita umana, nella sicurezza della navigazione e nella tutela dell’ecosistema marino.

La giornata è stata arricchita anche da momenti di confronto con i pescatori presso la banchina Crocelle e con il personale della Solacem, che ha illustrato il ciclo del grano nei silos del porto.

Successivamente, l’attività è proseguita presso l’Istituto “Alfieri”, dove gli alunni delle classi quinte hanno partecipato con entusiasmo a incontri informativi, video e approfondimenti sui temi della legalità e dell’impatto delle attività umane sull’ambiente marino. Particolare attenzione è stata dedicata ai comportamenti virtuosi che ciascuno può adottare per contribuire alla salvaguardia del mare.

Fondamentale la collaborazione delle dirigenti scolastiche Maria Pisciuneri ed Ersilia Buonocore, che hanno espresso soddisfazione per l’iniziativa, sottolineando l’importanza del dialogo tra scuola e istituzioni per la crescita civica e culturale degli studenti.

Le attività si sono concluse con l’auspicio di future collaborazioni, nella convinzione che esperienze di questo tipo possano rafforzare il senso di appartenenza alla comunità e avvicinare sempre di più i giovani al rispetto del territorio e delle regole.

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