Banco do Brasil di New York: una prospettiva stimolante agli occhi di noi giovani studenti.

Ci troviano in uno degli istituti finanziari più potenti del panorama mondiale: quali sono i segreti della sua forza?

"Resilienza, sacrificio ed umiltà" sono le parole che riecheggiavano nell’edificio durante la visita di noi allievi del progetto "Simulazione diplomatica NMUN 2026". Durante l’iniziativa, infatti, abbiamo avuto l’opportunità di interloquire con Alessandro Gajano, tesoriere e direttore generale del Banco.

Attraverso un’efficiente presentazione, Gajano ci ha trasmesso la sua abnegazione, accentuando valori come responsabilità e intraprendenza. È stato un percorso mentale quello vissuto durante la durata della visita: attraversando le tappe del tortuoso sentiero del successo, abbiamo appreso l’importanza di destreggiarsi tra ostacoli e difficoltà.

‘Lemons to lemonade’ (dai limoni alla limonata): che cosa lega dei ‘limoni’ a un colosso bancario mondiale?

Se può suonare strano menzionare frutta in questo contesto, bisogna interpretare la metafora dietro questi elementi. È stata questa la massima che il direttore ha usato come file rouge per evidenziare la capacità di cogliere le opportunità e di riconoscerne il valore.

Difatti, il segreto consiste proprio nel trasformare le difficoltà in punti di forza, così come da limoni aspri si ricava una bevanda frizzante come la limonata.

Vita d’ufficio e benessere mentale: un breve tour nei workingspaces americani

Per gli americani, il lavoro é una vera e propria cultura: é qualcosa che scandisce le giornate, gli impegni, le scelte di vita...

Grazie al team del Banco do Brasil, ci siamo potuti immergere nel loro reale ambito professionale, osservando come il ruolo fondamentale di un ambiente confortevole quando le ore trascorse dietro la scrivania sostituiscono quelle sulla poltrona di casa.

Lunghe scrivanie con computer e schermi, intervallate da aree benessere, caffetterie, palestre e ristoranti: insomma, un microcosmo cui baricentro si configura nel dovere.

Economisti con il pollice verde

Attraversando le varie sezioni del Banco do Brasil, cattura la nostra attenzione l'area botanica, in cui una moltitudine di piante e fiori viene curata da manager e contabili.

Infatti, se chiedessimo agli impiegati la ricetta del benessere mentale sotto ritmi così frenetici, sono sicura che qualificherebbero la passione per il giardinaggio come ingrediente principale. Attraverso un lavoro manuale, infatti, si scaricano le tensioni accumulate dall’intensa giornata lavorativa, evitando situazioni di burnout e insoddisfazione.

Lavorare per vivere o vivere per lavorare?

La lezione che più ha interessato noi studenti è proprio la dimostrazione di come, nonostante i traguardi conseguiti, il team del Banco do Brazil non si fermi mai.

Grazie alle parole di Alessandro Gajano, abbiamo compreso come l'ufficio può diventare un luogo stimolante, in cui agire con disciplina e rigore, senza diventare automi computerizzati.

La formula per il successo? Avere nuove ambizioni e alzare l’asticella, ammettendo i propri limiti e possibilità: insomma, puntare alle stelle con la consapevolezza di poter sempre atterrare su soffici nuvole!