A cura della Redazione

Torre Annunziata porta l'Italia ai vertici della danza mondiale a Blackpool, nel Regno Unito.

Nel weekend di Pasqua, si sono tenuti i campionati di Danza Latino-Americana che, come ogni anno, si svolgono nella celebre Empress Ballroom del Winter Gardens di Blackpool. Sabato è toccata alla giovanissima torrese Margherita Olando, che si è classificata ad un passo dal podio nella categoria Rumba Under 10, riuscendo a raggiungere le fasi finali della competizione e classificandosi in quarta posizione, prima delle italiane. Margherita fa parte dalle Lisa Dance Academy.

Le altre protagoniste Alessia De Rosa (under 10), Francesca Savarese (under 14) e Chiara Terrin (under 21), insieme alle altre atlete della Lisa Dance Accademy, hanno portato in alto nel Regno Unito i colori dell'Italia e di Torre Annunziata.

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