A cura della Redazione

Ospitiamo il ricordo di Eduardo Zampella, promotore culturale e teatrale scomparso oggi, da parte di Liliana Peluso, responsabile della compagnia teatrale torrese “La Filodrammatica Sanfrancesco”.

Ho avuto il grande privilegio di incontrare Eduardo Zampella qualche anno fa, nel Teatro San Francesco di Torre Annunziata, dove molto generosamente egli accettò di tenere, a titolo gratuito, un laboratorio teatrale alla compagnia di cui faccio parte, La Filodrammatica Sanfrancesco. Fin dalla prima sessione fui affascinata dal suo eloquio che tradiva un ricco bagaglio culturale e dalla sua filosofia di vita, scevra da secondi fini e strategie, se non quella di voler trasferire agli aspiranti performers una “disciplina” esigente e puntuale. Ricordo che dopo la prima parte - per così dire teorica - dei nostri incontri seguiva il momento delle esercitazioni: un aspetto pratico in cui ci si esprimeva principalmente con il corpo, seguendo il ritmo delle “bacchette”, della musica e delle luci.

Credo che oggi, giornata mondiale del Teatro, abbiamo perso un grande magister: molti degli attori della nostra città, anche di ambito professionistico si sono formati con lui e grazie a lui.Spero che il comparto cultura di Torre Annunziata pensi all’opportunità di celebrare la figura e l’opera svolta da Eduardo Zampella, nel teatro nelle scuole e nelle Università, magari dedicandogli il nuovo teatro comunale che sta sorgendo in località Rovigliano all’interno dell’edificio che ospita gli uffici comunali.