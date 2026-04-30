A cura della Redazione

Sarà inaugurato giovedì 7 maggio alle ore 10.30 il nuovo Teatro Comunale di via Provinciale Schiti a Torre Annunziata, uno spazio destinato a diventare punto di riferimento per la vita culturale cittadina. La struttura nasce nei locali che in passato ospitavano la sala consiliare, oggi trasferita a Palazzo Criscuolo.

“L’apertura del Teatro Comunale rappresenta un momento di grande importanza per la nostra comunità – ha dichiarato il sindaco Corrado Cuccurullo –. Restituiamo alla città un luogo dedicato alla cultura, all’incontro e alla partecipazione. Il teatro è un presidio fondamentale per la crescita civile e sociale, capace di promuovere il dialogo, valorizzare i talenti e rafforzare il senso di appartenenza”.

Il primo cittadino ha inoltre sottolineato come investire nella cultura significhi guardare al futuro, creando nuove opportunità di espressione, formazione e condivisione per i cittadini.

La nuova struttura è dotata di un palco di circa 150 metri quadrati, 168 posti a sedere, due camerini per gli artisti, oltre a impianti audio-luci e una moderna console di regia, pronti ad accogliere spettacoli, eventi e iniziative culturali.