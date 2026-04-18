Un angolo artistico nella Sede di Giustizia

Se nell’atrio del Palazzo di Giustizia di Torre Annunziata scrutate bene alla vostra destra, noterete un notevole cambiamento: un’ex fioriera trasandata si colora di azzurro , riqualificandosi come simbolo di giustizia e creatività .

Gli artefici di questa splendida installazione sono i ragazzi del Liceo Artistico de Chirico che, per iniziativa della dirigente scolastica Rosalba Robello, sono riusciti a tramutare in arte uno spazio ormai abbandonato all’incuria.

80 anni della Costituente: una ricorrenza all’insegna della creatività

La mattina di venerdì 17 aprile, in occasione degli 80 anni della Costituente, ha avuto luogo la cerimonia di inaugurazione dell’opera d’arte. A presentare l'installazione sono stati gli studenti che hanno collaborato al progetto con zelo e abnegazione. Motore dell’opera è stata, infatti, la volontà di lavorare in cooperazione per costruire un ponte tra scuola e legalità.

Giovani artisti a servizio della giustizia

I protagonisti dell’installazione sono volti noti della classicità: Menelao, Laocoonte e Venere, emblemi di giustizia, verità ed armonia.

‘’Ogni ritratto è stato realizzato utilizzando materiale modellabile, rappresentando la capacità del diritto di plasmarsi secondo le esigenze dei cittadini - ci spiegano i ragazzi -. Ognuno ha curato un aspetto: dall’idea alla materialità, abbiamo impiegato tutte le nostre risorse per ricavarne qualcosa di vantaggioso. Anche la presenza delle pietre, smaltate e cristalizzate da noi, infatti, non è casuale: non solo un richiamo al mare, ma un vero e proprio rimando alla solidità dei principi della costituzione’’.

Frutto di un lavoro minuzioso, l’opera ha incantato tutti i partecipanti alla cerimonia, tra cui il presidente della Corte d’Appello Maria Rosaria Covelli, il procuratore Nunzio Fragliasso, la presidente del Tribunale di Torre Annunziata Giovanna Ceppaluni, il presidente del consiglio dell'Ordine degli Avvocati Pasquale Damiano.

La dottoressa Covelli, ringraziando i giovani artisti, evidenzia l’importanza della bellezza come veicolo per raggiungere la comunità. Sono proprio questi principi che 80 anni fa i membri della Costituente hanno utilizzato come fondamenta per un futuro migliore e che, ancora oggi, sono rinvigoriti proprio da giovani menti.

La legalità: un’arte da coltivare quotidianamente

Come coinvolgere e interessate i ragazzi alla giustizia e alla salvaguardia della legalità?. Lo abbiamo chiesto alla dirigente Robello. ‘’L’educazione civica si è calata nella loro passione per l’arte: attraverso le creazioni manuali, abbiamo messo in atto ciò che i libri e i progetti ci hanno insegnato in questo tempo. Colonna portante della nostra comunità scolastica, inoltre, è il rispetto delle regole, delle istituzioni e del bene comune: dai banchi di scuola, all'ambiente che ci circonda".

Come ci insegnano gli studenti del de Chirico, garantire la legalità è un impegno quotidiano per migliorare, insieme, la nostra realtà. Grazie alla creatività dei ragazzi, si vince un’altra battaglia contro la trascuratezza, regalando al rispetto e alla giustizia la vittoria: uno spazio in cui i loro colori non cesseranno mai di spiccare.