A cura della Redazione

L’Amministrazione Comunale e la Prima Vera hanno aumentato le attività di controllo per verificare il corretto conferimento della raccolta differenziata. Il personale della società in house del comune ha concentrato l’attività di monitoraggio in particolare sui rifiuti multimateriale leggero (plastica, alluminio e acciaio) che vengono conferiti il mercoledì.

“Gli operatori stanno effettuando controlli diretti sui rifiuti esposti, segnalando le irregolarità tramite apposizione di adesivi “rifiuto non conforme” sui sacchi non correttamente differenziati” spiega l’assessore all’ambiente Daniele Carotenuto. Le attività sono affiancate dagli agenti della Polizia Municipale che hanno elevato due sanzioni.

Per rendere più efficaci i controlli, Amministrazione e Prima Vera hanno individuato specifiche aree del territorio oggetto di monitoraggio mirato. “Insieme ai controlli abbiamo anche intensificato le azioni di informazione rivolte ai cittadini e agli amministratori di condominio, attraverso attività porta a porta e punti informativi” conclude l’assessore Carotenuto.