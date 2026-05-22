A cura della Redazione

Settecento giovani in due giorni per incontrare aziende, sostenere colloqui e cercare nuove opportunità professionali. È il bilancio del Recruiting Day ospitato giovedì 21 e venerdì 22 maggio al centro sociale “desTEENazione”, all’interno del Parco Penniniello di Torre Annunziata.

L’iniziativa è stata promossa dall’Amministrazione Comunale, dall’Ambito N30 e dal Centro per l’Impiego di Pompei, con il supporto della Direzione Lavoro e Formazione Professionale della Regione Campania. Fondamentale anche il contributo della cooperativa L’Impronta, che gestisce il centro sociale e che, insieme a operatori e volontari, ha garantito l’organizzazione dell’evento.

Per due giorni il Parco Penniniello si è trasformato in un punto d’incontro tra domanda e offerta di lavoro, ospitando diciannove aziende provenienti da diversi comparti produttivi. Presenti realtà del retail e della grande distribuzione, del food & beverage, del turismo, della logistica, dei servizi sociali e delle eccellenze produttive del territorio.

Numerose le figure professionali ricercate: dagli addetti amministrativi e di magazzino fino a profili specializzati come terapisti Spa, meccanici industriali, esperti di marketing e personale di bordo.

Nel corso della prima giornata si è svolto anche il seminario “Welfare, lavoro e territorio”, dedicato agli studenti delle ultime classi delle scuole superiori. Le aziende partecipanti hanno illustrato le proprie attività e le principali competenze richieste dal mercato del lavoro, offrendo ai giovani un’occasione concreta di orientamento professionale.

Soddisfazione da parte degli organizzatori per l’ampia partecipazione registrata durante l’evento. «È stata una giornata importante per Torre Annunziata – hanno spiegato –. Il nostro obiettivo è creare occasioni di sviluppo e nuove opportunità per i giovani del territorio».