A cura della Redazione

A Villa Guarracino, a Torre Annunziata, la bellezza prende forma e si fa racconto. Con la sua terza edizione, il 9 maggio “Dream of Beauty” si conferma un appuntamento capace di trascendere la semplice presentazione per trasformarsi in un’esperienza immersiva, dove estetica e visione dialogano in perfetto equilibrio.

Tra architetture eleganti e scorci sospesi nel tempo, la narrazione si costruisce attraverso dettagli preziosi e silhouette sofisticate. Gli abiti di Gilbostore si muovono con grazia tra volumi studiati e tessuti luminosi, mentre i gioielli di Sessa Gioielli catturano la luce e la restituiscono sotto forma di riflessi intimi e raffinati. È un dialogo silenzioso, fatto di materia e luce, in cui ogni elemento trova la sua armonia.

A definire ulteriormente l’immaginario, le creazioni bridal di Alessandro Lecora, eteree e contemporanee, affiancate dalle pellicce di Elpidio Loffredo, che introducono una dimensione tattile, intensa, quasi cinematografica. Il risultato è una visione stratificata della femminilità, che si muove tra classicismo e modernità senza soluzione di continuità.

La villa, cuore pulsante del Guarracino Resort, diventa più di una semplice cornice: è spazio narrativo, luogo in cui tradizione e presente si intrecciano, amplificando il valore di ogni creazione. Qui, la moda non è solo esibizione, ma linguaggio.

“Dream of Beauty” si afferma così come un laboratorio creativo, un punto d’incontro in cui identità diverse convergono per ridefinire i codici della bellezza contemporanea.

Il 9 maggio non è stato solo un evento, ma un momento sospeso, un’estetica vissuta, più che osservata.