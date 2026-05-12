A cura della Redazione

Il Comune di Torre Annunziata ottiene un finanziamento per due interventi di rigenerazione urbana destinati a trasformare il volto di alcune aree strategiche della città. Le proposte progettuali, approvate nell’ambito della misura promossa dal Ministero dell’Ambiente per il contrasto al consumo di suolo, riguardano via Commercio, nel cuore del centro antico, e via Solferino (nella foto), nella zona di Rovigliano.

Il primo intervento interesserà via Commercio e sarà realizzato in collaborazione con Agrorinasce. Il progetto prevede l’abbattimento di un rudere presente all’interno di un’area confiscata alla camorra e la successiva creazione di giardini pubblici e spazi destinati alla sosta delle auto.

Un’operazione dal forte valore simbolico e urbanistico, che punta a restituire decoro e vivibilità a un’area centrale del quartiere murattiano. Il nuovo spazio verde sorgerà accanto all’asilo nido di via Gioacchino Murat, struttura attualmente in fase di realizzazione.

Il secondo progetto riguarda invece la riqualificazione dell’area verde di via Solferino, a Rovigliano. L’intervento interesserà il tratto compreso tra la rotonda di via Terragneta e il litorale, con la realizzazione di nuove aree alberate e spazi dedicati allo sport e al tempo libero.

Nel dettaglio, il piano prevede la costruzione di campi da tennis, basket, volley e bocce, con l’obiettivo di creare un grande polo verde e sportivo a servizio della città e dei residenti della periferia sud.

I due progetti si inseriscono nel più ampio programma di recupero urbano e valorizzazione degli spazi pubblici avviato dall’amministrazione comunale, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, alla socialità