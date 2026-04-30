A cura della Redazione

Sarà una giornata simbolica per Torre Annunziata quella di martedì 5 maggio, quando prenderanno ufficialmente il via i lavori di demolizione di Palazzo Fienga, l’immobile confiscato alla criminalità organizzata diventato negli anni uno dei simboli del potere dei clan sul territorio.

Alla cerimonia, in programma alle ore 12, parteciperanno il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, il Procuratore Nazionale Antimafia, Giovanni Melillo, il Commissario Straordinario per Palazzo Fienga, Giuseppe Priolo, e il Direttore dell’Agenzia del Demanio, Alessandra Dal Verme.

L’evento segnerà l’avvio delle operazioni di abbattimento dello stabile, situato nel cuore della città oplontina, da tempo al centro di dibattiti e interventi istituzionali legati al recupero della legalità e alla riqualificazione urbana.