A cura della Redazione

Sabato 18 e domenica 19 aprile il piazzale della Parrocchia di San Michele Arcangelo a Rovigliano, frazione di Torre Annunziata, ha ospitato la seconda edizione della “Festa della Carcioffola”, confermandosi un appuntamento sempre più sentito dalla comunità locale.

L’evento, organizzato dall’associazione Smiro in collaborazione con Rovigliamo Eventi, ha registrato una partecipazione molto ampia. Nel corso delle due serate sono stati distribuiti circa \, protagonisti assoluti della manifestazione insieme ad altre specialità della tradizione campana. I visitatori hanno infatti potuto gustare anche casatiello, freselle con patate e carciofi e vino locale, in un’atmosfera conviviale e festosa.

Non sono mancati momenti di intrattenimento: musica dal vivo e attività ludiche dedicate ai più piccoli hanno contribuito a rendere l’iniziativa adatta a tutte le età, trasformando il piazzale parrocchiale in un vero punto di aggregazione. Questo grazie alla disponibilità del parroco della chiesa di San Michele Arcangelo, padre Domenico,

La “Festa della Carcioffola” si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione delle tradizioni gastronomiche e sociali del territorio. Il ricavato sarà destinato al finanziamento della Festa di San Michele prevista per il prossimo settembre, uno degli eventi religiosi più importanti per la comunità di Rovigliano.

Nel frattempo, l’impegno delle associazioni locali prosegue: sono già in programma nuove iniziative da maggio a settembre, con l’obiettivo di animare il quartiere e rafforzare il senso di appartenenza tra i cittadini.